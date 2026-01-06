Правительство хочет усилить контроль за доставкой товаров для взрослых

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство РФ включило совершенствование контроля за доступом детей к «взрослым» товарам, в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, документ об этом опубликован на сайте кабмина.
План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны учитывать надлежащую проверку возраста покупателей — в том числе в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) — с помощью биометрии или данных паспорта.
Исполнителями этого мероприятия назначены Минцифры РФ и Минэкономразвития РФ. Предложения по совершенствованию мер контроля за доступом детей к товарам, не соответствующим их возрасту, должны быть разработаны в период 2025—2027 годов.
Сейчас в России тестируется онлайн-продажа энергетиков с подтверждением возраста через Единую биометрическую систему (ЕБС) — пилотный проект запустили ритейлер «Магнит» и «Т-Банк». Заказ товаров происходит через приложение банка, сервис доступен пользователям со стандартной и подтвержденной биометрией.