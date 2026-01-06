Ричмонд
CNN: Жена Мадуро серьезно пострадала при задержании

Жена главы Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес получила серьезные травмы, когда ее вместе с мужем захватили военные США. Об этом в понедельник, 5 января, заявил в суде адвокат Марк Доннелли.

Флорес пришла на заседание с повязкой на лбу, под ее правым глазом виднелся большой синяк. Ей также пришлось опереться на пристава, чтобы встать.

Доннели утверждает, что его подзащитная получила «травмы во время похищения». У Флорес может быть перелом или сильные ушибы ребер. Ей потребуется медицинское обследование, передает CNN.

Глава Венесуэлы Мадуро в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявил о своей невиновности по обвинениям. Политик также отметил, что остается лидером государства.

С 3 января президент находился в следственном изоляторе в городе Бруклин. В этом же исправительном учреждении заключены рэпер P. Diddy, и сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

В тот же день глава США Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную захвату Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.

