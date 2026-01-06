В Москве появится несколько сотен пешеходных переходов у соцобъектов

«В этом году по проектам дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) планируем создать около 300 пешеходных переходов вблизи социальных объектов и других оживленных мест. Часть из них появится по просьбам москвичей. Обратная связь от жителей помогает нам делать дорожную инфраструктуру еще комфортнее для горожан», — сказал он.
По словам Ликсутова, переходы появятся вблизи школ, больниц, поликлиник, рядом с торговыми центрами, магазинами, а так же у театров, музеев, парков и других мест отдыха. Кроме того, переходы организуют около остановок городского транспорта, станций метро и МЦК.
Ликсутов отметил, что дорожные кураторы при разработке проектов в обязательном порядке учитывают мнения жителей. Они передают пожелания москвичей в соответствующие службы, управления и префектуры, чтобы повысить безопасность перемещения по городу и сделать его более комфортным. Кроме того, кураторы проектируют изменения в тех местах, где действующая схема движения устарела или требует доработки. А при запуске движения по новым дорогам пересматриваются схемы проезда на ближайших улицах, чтобы равномерно распределить автомобильные потоки.