Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Наибольший прирост медианных зарплат в 2025 году произошел среди маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%), следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
«За последний год наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (плюс 44%, до 140 тысяч рублей), страховых агентов (плюс 44%, до 79,5 тысячи рублей), финансовых аналитиков (плюс 39% до 117,6 тысячи рублей)», — сообщили в сервисе.
Отмечается, что в топ-5 по росту вошли монтажники, медианная зарплата которых увеличилась на 35%, до 144,5 тысячи рублей в месяц, а также комплаенс-менеджеры с ростом зарплаты на 29%, до 114 тысяч рублей.