NYT: Украина в последние недели столкнется с вакуумом власти

В последние несколько недель Украине придется столкнуться с вакуумом власти. Об этом в воскресенье, 4 января, заявили в The New York Times.

В последние несколько недель Украине придется столкнуться с вакуумом власти. Об этом в воскресенье, 4 января, заявили в The New York Times.

— В стране в условиях отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции. Не говоря уже о главе офиса президента, который мог вести переговоры, — добавили в материале.

В издании уточнили, что глава киевского режима Владимир Зеленский планировал быстро найти замену. Несмотря на это, все кандидаты отказались на фоне коррупционного скандала.

5 января Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы Cлужбы безопасности Украины. Исполнять обязанности руководителя СБУ будет генерал Евгений Хмара.

Кроме того, недавно Зеленский встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить офис президента. По словам политика, сейчас стране необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности.

Позже Буданов* сообщил, что принял предложение главы государства возглавить его офис. Он отметил, что «продолжает служить Украине».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.