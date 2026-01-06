Парафиновая кожура и не только: Россиян предупредили об опасности импортных мандаринов

Специалист подчёркивает, что естественный аромат мандарина — это тонкий цитрусовый запах, который раскрывается при легком воздействии на кожуру. Небольшие несовершенства формы, цвета или текстуры кожуры, а также различия между плодами, являются признаками натурального созревания, а не искусственного вмешательства. Абхазские мандарины, как правило, обладают именно такими характеристиками. Это означает, что вы можете без опасений выбирать их для новогоднего застолья. Более того, ароматную кожуру этих фруктов можно с пользой применять в кулинарии: измельчённая и высушенная, она станет прекрасной добавкой к тесту для кексов и печенья, а также обогатит вкус чая и маринадов.