Парафиновая кожура и не только: Россиян предупредили об опасности импортных мандаринов

Импортные фрукты везут издалека, поэтому для того, чтобы их сохранить, их обрабатывают воском и эфирными маслами. Составы могут меняться в зависимости от производителей химикатов, поэтому всегда нужно тщательно промывать фрукты, которые приехали из тёплых стран. Обработанные мандарины отличаются неестественными ярким цветом и слабо выраженным ароматом.
Полина Кулач.
Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа.
Специалист подчёркивает, что естественный аромат мандарина — это тонкий цитрусовый запах, который раскрывается при легком воздействии на кожуру. Небольшие несовершенства формы, цвета или текстуры кожуры, а также различия между плодами, являются признаками натурального созревания, а не искусственного вмешательства. Абхазские мандарины, как правило, обладают именно такими характеристиками. Это означает, что вы можете без опасений выбирать их для новогоднего застолья. Более того, ароматную кожуру этих фруктов можно с пользой применять в кулинарии: измельчённая и высушенная, она станет прекрасной добавкой к тесту для кексов и печенья, а также обогатит вкус чая и маринадов.
«Важно помнить, что все фрукты необходимо мыть перед употреблением тёплой водой. Импортные мандарины требуют более тщательного промывания. Если вы их хорошо вымыли, то вы сможете их есть без вреда для здоровья. Однако кожуру импортных мандаринов нежелательно использовать в кулинарии, поскольку мы можем смыть только воск, а химикаты проникают глубоко», — заключила эксперт.
Ранее с рекомендациями для потребителей выступила главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Она посоветовала россиянам соблюдать умеренность в употреблении мандаринов, особенно во время новогодних застолий. По словам эксперта, даже у людей без хронических заболеваний чрезмерное количество этих цитрусовых в рационе может стать причиной аллергических реакций и других нарушений в работе организма.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.