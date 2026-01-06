«Честный знак» заблокировал продажу 22,5 миллиона бутылок Aloe Vera

Государственная система маркировки «Честный знак» остановила оборот напитка Aloe Vera — блокировка затронула 22 506 361 единицу продукции. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Соответствующие меры были приняты в связи с обращением Роспотребнадзора. Ведомство уточнило, что просит о подобном, чтобы предотвратить возможный вред жизни и здоровью граждан.
«Честный знак» позволяет отследить каждую промаркированную единицу товара и заблокировать ее продажу как в розничных точках, так и в онлайн-каналах, передает РБК.
12 декабря в Роспотребнадзоре также рассказали, что заблокировали поставку партии детских молочных смесей NAN 1 OPTIPRO от компании Nestle. В продуктах нашли токсина цереулида.
Кроме того, в ведомстве предупредили, что покупать красную икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239, не следует, так как этот консервант запрещен.
Специалисты Роспотребнадзора добавили, что число случаев торговли просроченной продукцией в магазинах выросло в последние месяцы. В связи с этим был подготовлен законопроект о режиме штрафов.