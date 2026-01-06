Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии

РИА Новости: пенсионерам, не достигшим ПМП, установят социальную доплату.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Неработающим пенсионерам, пенсия которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до его уровня, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера», — сказал Балынин.

Он объяснил, что прожиточный минимум пенсионера рассчитывается с учетом размера пенсий, выплат накоплений, дополнительного социального обеспечения и ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг. В этот список входят и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Исключение — разовая помощь и поддержка в натуральной форме.

Размер прожиточного минимума на душу населения в России составит почти 19 тысяч рублей в следующем году, для трудоспособного населения он окажется чуть выше — 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рублей.