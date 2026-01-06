В Пензенской области сообщили об уничтожении украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Пензенской области три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ в небе над Пензенской областью сбиты три беспилотных летательных аппарата», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате действий украинской стороны никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений. Кроме того, Мельниченко напомнил, что в Пензенской области действует запрет на фотографирование, видеосъемку и публикацию любых материалов, связанных с применением и местами падения фрагментов дронов.
Ранее, вечером 5 января, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об обезвреживании двух вражеских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. К местам падения обломков БПЛА были направлены сотрудники экстренных служб.
Также сообщалось, что в ночь с 4 на 5 ноября российские военные сбили над регионами РФ три украинских беспилотных летательных аппарата. Так, согласно сведениям Министерства обороны России, с 23:00 до 07:00 мск два БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, один — над Рязанской областью.