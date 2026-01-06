Ричмонд
В Пензенской области сообщили об уничтожении украинских БПЛА

Губернатор Мельниченко сообщил, что из-за украинских дронов, сбитых в Пензенской области, никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Пензенской области три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ в небе над Пензенской областью сбиты три беспилотных летательных аппарата», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате действий украинской стороны никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений. Кроме того, Мельниченко напомнил, что в Пензенской области действует запрет на фотографирование, видеосъемку и публикацию любых материалов, связанных с применением и местами падения фрагментов дронов.

Ранее, вечером 5 января, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об обезвреживании двух вражеских беспилотников, летевших в сторону российской столицы. К местам падения обломков БПЛА были направлены сотрудники экстренных служб.

Также сообщалось, что в ночь с 4 на 5 ноября российские военные сбили над регионами РФ три украинских беспилотных летательных аппарата. Так, согласно сведениям Министерства обороны России, с 23:00 до 07:00 мск два БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, один — над Рязанской областью.

