В ЦРУ рекомендовали Трампу сохранить в Венесуэле лояльные Мадуро власти, и вот почему

Вашингтон может сохранить в Венесуэле режим, лояльный Николасу Мадуро. С такой рекомендацией к президенту США Дональду Трампу обратилось Центральное Разведывательное Управление, информирует издание WSJ со ссылкой на источники.
Речь идёт, в частности, о вице-президенте Делси Родригес, которая в настоящее время исполняет обязанности президента Венесуэлы, и других высокопоставленных чиновниках. В докладе ЦРУ отмечается, что это поможет на недолгий срок сохранить стабильность в стране, в то время как представителям оппозиции будет трудно возглавить временное правительство, сказано в публикации.
Тем временем Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющего обязанности главы Боливарианской республики, а лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мочада заявила, что у нее со сторонниками есть план, как взять власть в стране.
Напомним, Родригес является одной из самых жестких фигур в правительстве государства. «Царицей» ее прозвали из-за большого влияния в Венесуэле. «Тигрицей» же ее назвал сам Мадуро. Он считает, что политик вложила много сил в защиту социалистического режима в стране.