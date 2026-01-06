В канун Рождества Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»: подробности

Как пояснили в ИКИ РАНЮ данные небесные тела с начала декабря 2025 года принимают участие в так называемом «солнечном параде планет». При этом все три наблюдаемые с Земли планеты, ближайшие к Солнцу — Меркурий, Венера и Марс — сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года.