В канун Рождества Солнце, Марс и Венера сольются в «Вифлеемскую звезду»: подробности

В канун Рождества россияне смогут увидеть на небе редкое и очень красивое астрономическое событие. Венера и Марс практически сольются с Солнцем в одну точку, построившись в «Вифлеемскую звезду». Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН анонсировали это событие еще в декабре.
Как пояснили в ИКИ РАНЮ данные небесные тела с начала декабря 2025 года принимают участие в так называемом «солнечном параде планет». При этом все три наблюдаемые с Земли планеты, ближайшие к Солнцу — Меркурий, Венера и Марс — сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года.
«В канун Нового года их будет разделять уже около 2−3 градусов, а в канун Рождества (в ночь с 6 на 7 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду». — сообщает ИКИ РАН.
Астрономы отметили, что такое космическое событие относится к редким. В следующий раз подобное схождение планет около Солнца в пределах 10 градусов можно будет наблюдать лишь в сентябре 2038 года. А нынешнее сближение на угол около 3 градусов, возможно, и вовсе является уникальным в текущем столетии.
Ранее ИКИ РАН сообщил, что ночью 29 декабря на Солнце произошли три сильные вспышки класса М.
А 2 января началась магнитная буря небольшой интенсивности.
Незадолго до этого в ИКИ РАН показали новую активную область на Солнце.