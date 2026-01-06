Россиянам объяснили, как защититься от списаний денег со счетов без суда

Россиянам советуют своевременно платить налоги.
Чтобы избежать списаний денег со своих счетов и банковских карт необходимо вовремя платить налоги. Об этом рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.
«Самое главное — вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет», — сообщила Болдинова изданию «Прайм». Она добавила, что с осени прошлого года ФНС может взыскивать задолженности с граждан без судебных решений.
Ранее сообщалось, что налоговые органы составляют и отправляют россиянам общий документ, в котором указаны налоги, начисленные за прошедший год. Срок оплаты — до 1 декабря. При неоплате налогов, они переходят в задолженность, на которую начисляются пени. В личный кабинет на сайте Госуслуги будет отправлен запрос на оплату задолженности, в котором указаны сумма недоимки, пени и срок ее погашения.