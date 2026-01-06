Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как защититься от списаний денег со счетов без суда

Чтобы избежать списаний денег со своих счетов и банковских карт необходимо вовремя платить налоги. Об этом рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.

Россиянам советуют своевременно платить налоги.

Чтобы избежать списаний денег со своих счетов и банковских карт необходимо вовремя платить налоги. Об этом рассказала руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат Екатерина Болдинова.

«Самое главное — вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет», — сообщила Болдинова изданию «Прайм». Она добавила, что с осени прошлого года ФНС может взыскивать задолженности с граждан без судебных решений.

Ранее сообщалось, что налоговые органы составляют и отправляют россиянам общий документ, в котором указаны налоги, начисленные за прошедший год. Срок оплаты — до 1 декабря. При неоплате налогов, они переходят в задолженность, на которую начисляются пени. В личный кабинет на сайте Госуслуги будет отправлен запрос на оплату задолженности, в котором указаны сумма недоимки, пени и срок ее погашения.