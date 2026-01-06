СМИ: США планируют установить контроль над Гренландией до 4 июля

США намерены установить контроль над Гренландией до 4 июля. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Politico, ссылаясь на американских чиновников и политических обозревателей.
В материале отметили, что Вашингтон может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом.
— США могут попытаться установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки, — добавили в издании.
Президент страны Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что «беспокоиться о Гренландии» стоит через два месяца. Политик также уточнил, что его государству «действительно нужен» остров.
4 января супруга заместителя главы Белого дома Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии под флагом США, добавив подпись «скоро».
17 июля 2025 года посол России в Дании Владимир Барбин высказался, что Москва примет адекватные ответные меры в случае обострения конфликта вокруг Гренландии.
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Политик подчеркнул, что остров никому не принадлежит и «так было вчера, так есть сегодня и так будет дальше».