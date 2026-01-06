Напомним, что ВСУ совершили атаки беспилотниками по гражданским объектам в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Мощность боезаряда одного из дронов достигала 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Не исключено, что к организации удара могли быть причастны британские спецслужбы. После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. По последним данным, число погибших увеличилось до 29 человек, среди жертв двое детей. Общее число пострадавших составляет не менее 60 человек.