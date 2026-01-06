Сальдо вернул комендантский час на Рождество из-за теракта ВСУ в Хорлах

Изначально планировалось временно приостановить действие комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, чтобы позволить жителям отметить праздник. Однако после инцидента в Хорлах руководство области приняло решение о возобновлении усиленных мер безопасности. Сальдо охарактеризовал данное решение как непростое и призвал население отнестись к нему с пониманием.
«К сожалению, враг в очередной раз доказал: для него нет ничего святого. Он готов убивать мирных граждан даже в дни великих праздников», — заявил губернатор.
Напомним, что ВСУ совершили атаки беспилотниками по гражданским объектам в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. Мощность боезаряда одного из дронов достигала 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Не исключено, что к организации удара могли быть причастны британские спецслужбы. После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта. По последним данным, число погибших увеличилось до 29 человек, среди жертв двое детей. Общее число пострадавших составляет не менее 60 человек.
