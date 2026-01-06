Ричмонд
Рейс из Сургута в Казань задержали более чем на шесть часов

«Рейс EO 776 Сургут — Казань перенесен с 04:15 на 10:20 по местному времени. Время прибытия изменено с 04:55 на 11:00», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Казани. Также задержан самолет DP502 в МАхачкалу. Он должен вылелеть в 5:20.

На табло рейс значится как задержанный, при этом причина переноса времени вылета и прилета не указана. Ранее советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.

Telegram-канал авиагавани написал, что с пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта. Пассажирам, путешествующим с детьми, доступны услуги комнат матери и ребенка. Службы функционируют в режиме повышенной нагрузки.

Ранее задержки рейсов фиксировались и в других аэропортах Югры: в Сургуте и Ханты-Мансийске переносили вылеты самолетов в Москву и обратно. Тогда в ночное время в столичном аэропорту Шереметьево Росавиация вводила временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, объясняя это обеспечением безопасности полетов.