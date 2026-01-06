Рейс из Сургута в Казань задержали более чем на шесть часов

Ранее задержки рейсов фиксировались и в других аэропортах Югры: в Сургуте и Ханты-Мансийске переносили вылеты самолетов в Москву и обратно. Тогда в ночное время в столичном аэропорту Шереметьево Росавиация вводила временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, объясняя это обеспечением безопасности полетов.