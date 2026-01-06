Премьер Дании предупредила о последствиях в случае нападения на Гренландию

Если Вашингтон все же решит напасть на Гренландию, то «все закончится». Такое мнение в понедельник, 5 января, выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Danmarks radio.
Политик считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли откажется от идеи завладеть Гренландией — он настроен достаточно серьезно.
Она добавила, что в ходе беседы с американским лидером донесла позицию Копенгагена о недопустимости аннексии ни одной из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.
— Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится, — подытожила Фредериксен.
По данным Politico, США намерены установить контроль над Гренландией до 4 июля. Вашингтон может «попытаться использовать благоприятную возможность» для этого.
4 января жена заместителя главы Белого дома Стивена Миллера также опубликовала карту Гренландии под флагом США, добавив подпись «скоро».
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил, что США не получат остров. Он подчеркнул, что Гренландия никому не принадлежит.