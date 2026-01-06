Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Дании предупредила о последствиях в случае нападения на Гренландию

Если Вашингтон все же решит напасть на Гренландию, то «все закончится». Такое мнение в понедельник, 5 января, выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Danmarks radio.

Если Вашингтон все же решит напасть на Гренландию, то «все закончится». Такое мнение в понедельник, 5 января, выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Danmarks radio.

Политик считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли откажется от идеи завладеть Гренландией — он настроен достаточно серьезно.

Она добавила, что в ходе беседы с американским лидером донесла позицию Копенгагена о недопустимости аннексии ни одной из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.

— Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится, — подытожила Фредериксен.

По данным Politico, США намерены установить контроль над Гренландией до 4 июля. Вашингтон может «попытаться использовать благоприятную возможность» для этого.

4 января жена заместителя главы Белого дома Стивена Миллера также опубликовала карту Гренландии под флагом США, добавив подпись «скоро».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил, что США не получат остров. Он подчеркнул, что Гренландия никому не принадлежит.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше