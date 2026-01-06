Ричмонд
«АмурФест. Зима» в Хабаровске собрал свыше 43 тысяч гостей

На площади Ленина работают уютные домики‑корнеры и фудкорт — фестиваль продлится до 11 января.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на площади им. Ленина продолжает работу краевой фестиваль‑ярмарка «АмурФест. Зима». Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На ярмарке работают десять тёплых домиков‑корнеров, где 43 участника — мастера и предприниматели Хабаровского края — представляют свою продукцию: украшения, свечи ручной работы, ёлочные игрушки, изделия из бронзы, кожи и дерева, национальные сувениры коренных народов Приамурья. В зоне фудкорта 11 предпринимателей предлагают выпечку, авторские сладости, стрит‑фуд и согревающие напитки. Многие работают под брендом «Сделано в Хабаровском крае».

Гости могут не только shop-турить, но и отдыхать: на площади открыт новогодний городок с катком, горками и арт‑объектами. Всё время звучат праздничные подкасты с поздравлениями от артистов края.

Фестиваль продлится до 11 января (10:00—22:00).