«АмурФест. Зима» в Хабаровске собрал свыше 43 тысяч гостей

В Хабаровске на площади им. Ленина продолжает работу краевой фестиваль‑ярмарка «АмурФест. Зима». Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба регионального правительства.
На ярмарке работают десять тёплых домиков‑корнеров, где 43 участника — мастера и предприниматели Хабаровского края — представляют свою продукцию: украшения, свечи ручной работы, ёлочные игрушки, изделия из бронзы, кожи и дерева, национальные сувениры коренных народов Приамурья. В зоне фудкорта 11 предпринимателей предлагают выпечку, авторские сладости, стрит‑фуд и согревающие напитки. Многие работают под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Гости могут не только shop-турить, но и отдыхать: на площади открыт новогодний городок с катком, горками и арт‑объектами. Всё время звучат праздничные подкасты с поздравлениями от артистов края.
Фестиваль продлится до 11 января (