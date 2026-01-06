Дрон рухнул на газовый объект в Ленинградской области

Ленинградскую область атакует ВСУ.
В Ленинградской области отражают атаку со стороны ВСУ. В результате чего, беспилотный аппарат упал на станцию в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен вражеский БПЛА в Волховском районе. Падение обломков зафиксировано вблизи деревни Бережки, в том числе на территории компрессорной станции (комплекс оборудования для сжатия и транспортировки газов — прим. URA.RU)», — заявил глава региона.
