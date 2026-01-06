Ричмонд
Сцена на рельсах: в Челябинск и Курган прибудет уникальный «Театральный поезд»

Урал готовится стать частью беспрецедентного культурного марафона. В 2026 году через всю страну проедет «Театральный поезд», преобразовывая вокзалы в центры высокого искусства. В маршрутном листе масштабного проекта — остановки в Челябинске и Кургане. Грандиозное турне приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) России. Юбилей старейшего творческого объединения страны обещает стать главным культурным событием года, и организаторы решили не ограничивать торжества в столицах. Праздник сам приезжает к зрителю. Подробности — в материале URA.RU.

Театральные артисты приедут на поезде в Челябинск и Курган.

Восточный экспресс искусства.

Зрителей познакомят с новыми постановками.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, проект охватывает 43 города России. Логистика впечатляет: маршрут разбит на несколько участков, и именно «Восточный маршрут» станет ключевым для жителей Урала и Сибири. Он включает в себя 25 остановок. Поезд пройдет через Тюмень, Екатеринбург и Пермь, но особое внимание уделено Южному Уралу. Челябинск и Курган станут полноправными участниками этого культурного транзита.

Больше, чем гастроли.

Для уральцев покажут спектакли разных жанров.

Организаторы сообщают: «Театральный поезд» — это не просто серия гастролей, передвижной фестиваль. На каждой остановке будет «высаживаться» десант из лучших артистов страны. Программа обещает жанровое разнообразие:

Глубокие драматические постановки;Классическая опера и балет;Экспериментальные проекты;Спектакли кукольных театров для юных зрителей.

Принципиально важный момент проекта — культурный обмен. Уральцы увидят лучшие спектакли из других регионов, что позволяет укрепить единое театральное пространство от Москвы до Владивостока.

Учиться лучшему в театральном искусстве.

Театралы увидят столичных артистов.

Помимо зрелищной части, проект несет мощную просветительскую миссию. Прибытие поезда в Челябинск и Курган будет сопровождаться насыщенной образовательной программой. В дни фестиваля запланированы творческие встречи с известными актерами и режиссерами, а также серия мастер-классов. Это уникальный шанс для студентов театральных вузов, отечественных артистов и просто любителей искусства перенять опыт и заглянуть в закулисные театральные процессы.

В ожидании третьего звонка.

До прибытия «Театрального поезда» осталось несколько месяцев, но подготовка к юбилею СТД уже началась. 2026 год обещает стать тем временем, когда стук колес поезда прозвучит в унисон с биением сердец театралов по всей стране. Челябинск и Курган — в первом ряду.