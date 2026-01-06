Сцена на рельсах: в Челябинск и Курган прибудет уникальный «Театральный поезд»

Урал готовится стать частью беспрецедентного культурного марафона. В 2026 году через всю страну проедет «Театральный поезд», преобразовывая вокзалы в центры высокого искусства. В маршрутном листе масштабного проекта — остановки в Челябинске и Кургане. Грандиозное турне приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей (СТД) России. Юбилей старейшего творческого объединения страны обещает стать главным культурным событием года, и организаторы решили не ограничивать торжества в столицах. Праздник сам приезжает к зрителю. Подробности — в материале URA.RU.