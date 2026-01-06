Трамп заявил, что выборов в Венесуэле не будет в ближайшие 30 дней

Выборы в Венесуэле не будут проведены в ближайшие 30 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер объяснил невозможность проведения выборов в Венесуэле необходимостью вначале навести порядок в этой стране, подчеркнув, что этим будут заниматься Соединённые Штаты.
«Сначала мы должны навести порядок в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, которое он дал 5 января.
При этом Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, но воюют «с людьми, которые продают наркотики».
Тем временем ЦРУ представило американской администрации доклад, в котором рекомендует сохранить в Венесуэле режим, лояльный Николасу Мадуро. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что это поможет на некоторое время сохранить стабильность в этой стране.
Накануне Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющего обязанности главы Боливарианской республики, а лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мочада заявила, что у нее со сторонниками есть план, как взять власть в стране.