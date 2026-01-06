Ричмонд
Трамп заявил, что выборов в Венесуэле не будет в ближайшие 30 дней

Трамп объяснил невозможность проведения выборов в Венесуэле необходимостью навести порядок в стране.

Источник: Комсомольская правда

Выборы в Венесуэле не будут проведены в ближайшие 30 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер объяснил невозможность проведения выборов в Венесуэле необходимостью вначале навести порядок в этой стране, подчеркнув, что этим будут заниматься Соединённые Штаты.

«Сначала мы должны навести порядок в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, которое он дал 5 января.

При этом Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, но воюют «с людьми, которые продают наркотики».

Тем временем ЦРУ представило американской администрации доклад, в котором рекомендует сохранить в Венесуэле режим, лояльный Николасу Мадуро. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что это поможет на некоторое время сохранить стабильность в этой стране.

Накануне Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющего обязанности главы Боливарианской республики, а лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мочада заявила, что у нее со сторонниками есть план, как взять власть в стране.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
