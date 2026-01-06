Религиовед объяснил мистическое значение Святок

Религиовед и культуролог Александр Невеев рассказал 360.ru, что люди надевали страшные маски и ходили по домам, чтобы напугать злых духов. Позже ритуальные песни-колядки превратились в веселые стихи. А исследовательница мифологии, фольклорист, писательница, переводчица Александра Баркова добавляет, что мужчины в этот период могли рядиться в звериные шкуры, символически превращаясь в волков.
Самые тёмные дни зимы породили и главную святочную традицию — гадания. Предки верили, что в это время граница с потусторонним миром истончается. Самым популярным и пугающим был ритуал с зеркалами, описанный в «Войне и мире». Девушка в одиночестве сидела между двух зеркал, пытаясь увидеть в бесконечном отражении суженого. Существовали и простые гадания: с воском, бумагой или предметами под подушкой.
Христианская церковь всегда осуждала гадания как грех. Святители призывали проводить дни в молитве и добрых делах. По народным же поверьям, на святки под запретом была любая работа, ссоры и свадьбы. Разрешалось веселиться, ходить в гости и кататься на санках, готовясь к празднику Крещения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.