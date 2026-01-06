Религиовед объяснил мистическое значение Святок

Самые тёмные дни зимы породили и главную святочную традицию — гадания. Предки верили, что в это время граница с потусторонним миром истончается. Самым популярным и пугающим был ритуал с зеркалами, описанный в «Войне и мире». Девушка в одиночестве сидела между двух зеркал, пытаясь увидеть в бесконечном отражении суженого. Существовали и простые гадания: с воском, бумагой или предметами под подушкой.