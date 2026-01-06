Прокуратура заставила убрать мусор во Владивостоке после жалоб в соцсетях

Прокуратура Владивостока провела внеплановую проверку из-за массовых нарушений в работе служб по вывозу мусора. Поводом стали публикации в СМИ и жалобы горожан в социальных сетях на переполненные контейнерные площадки в разных районах города.
В ходе проверки надзорное ведомство установило факты систематического нарушения сроков вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Захламлённые площадки были выявлены на улицах Русская, Енисейская, Давыдова, Адмирала Смирнова, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Полковника Фесюна, Героев Варяга, Ильичева, Кирова и ряде других.
Накопление мусора создавало антисанитарную обстановку и нарушало права жителей на благоприятную окружающую среду. Прокуратура в срочном порядке потребовала от подрядной организации и контролирующих органов немедленно начать работы по очистке территорий.
В настоящее время уборка захламлённых контейнерных площадок продолжается под постоянным контролем прокурорских работников. Все невывезенные отходы должны быть удалены в кратчайшие сроки.
По итогам проверки прокуратура намерена принять комплекс мер реагирования, включая внесение представлений об устранении нарушений и рассмотрение вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.