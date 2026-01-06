Трамп заявил, что он управляет Венесуэлой после захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен играть главную роль в управлении Венесуэлой. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу NBC News, которое он дал 5 января.
Трампу был задан вопрос, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой после того, как США захватили президента этой страны Николаса Мадуро.
«Я», — ответил Дональд Трамп.
Глава Белого дома также назвал главу Госдепа Марко Рубио, министра войны Пита Хегсета и заместителя главы своей администрации Стивена Миллера в числе тех, кто будет осуществлять контроль над Венесуэлой.
Также Трамп заявил, что что выборов в Венесуэле не будет в ближайшие 30 дней.
Тем временем ЦРУ представило американской администрации доклад, в котором рекомендует сохранить в Венесуэле режим, лояльный Николасу Мадуро. Разведывательное ведомство пришло к выводу, что это поможет на некоторое время сохранить стабильность в этой стране.