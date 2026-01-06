В Минздраве рассказали, во сколько лет большинство россиянок рожают первого ребёнка

«Средний возраст рождения первого ребёнка у женщины сегодня составляет около 26 лет», — приводит РИА «Новости» слова Долгушиной.
Медик обратила внимание на то, что отсрочка материнства и отцовства на более поздние годы может иметь неблагоприятные последствия для репродуктивной системы и повысить вероятность возникновения проблем с зачатием.
Представитель Минздрава также подчеркнула, что в стране придается большое значение поддержанию репродуктивного здоровья граждан всех возрастов, начиная с юных лет и заканчивая зрелостью. В качестве примера приводится тот факт, что ежегодно профилактические осмотры проходят около 97% подростков в возрасте от 15 до 17 лет, и у примерно 4−5% из них выявляются заболевания, связанные с репродуктивной системой.
С 2024 года внедряется новая инициатива — комплексная диспансеризация, направленная на оценку репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За первые десять месяцев 2025 года в рамках этой программы обследовано почти 13 миллионов человек, и у подавляющего большинства из них патологии репродуктивной системы не были обнаружены, отметила врач.
Долгушина также поделилась информацией о том, что за последнее десятилетие уровень бесплодия среди женщин не изменился. Однако, по её словам, более частое диагностирование бесплодия у женщин по сравнению с мужчинами связано с их большей готовностью обращаться за профилактической медицинской помощью.
А ранее Life.ru писал, что с первого февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, помощь детям с инвалидностью или создание накопительной пенсии для родителя после того, как ребенку исполнится три года.
