В Минздраве рассказали, во сколько лет большинство россиянок рожают первого ребёнка

А ранее Life.ru писал, что с первого февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, помощь детям с инвалидностью или создание накопительной пенсии для родителя после того, как ребенку исполнится три года.