В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ погибли два человека

В селе Белянка в Белгородской области местный житель погиб при атаке украинского дрона на частный дом.

Источник: АиФ

Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

В Грайворонском округе атака была совершена в селе Новостроевка-Первая. В этом населённом пункте мужчина получил ранения при атаке, от которых скончался до приезда машины скорой помощи.

В своём Telegram-канале оперштаб уточнил, что в Шебекинском округе нападению БПЛА подвергся частный дом в селе Белянка. В результате атаки местный житель погиб на месте.

Напомним, 2 января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о как минимум двоих пострадавших. Их доставили в больницы. Также сообщалось о повреждении ряда зданий, в том числе и жилых, и автомобилей.

4 января в Белгородской области украинский дрон нанёс удар по автомобилю. При атаке местный житель получил минно-взрывную травму, осколочное ранение лица и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 4 января сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. БПЛА врезался в один из этажей дома. В результате инцидента никто не пострадал.

