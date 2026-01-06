В Белгородской области при ударах беспилотников ВСУ погибли два человека

Два человека погибли в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Грайворонском и Борисовском округах Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
В Грайворонском округе атака была совершена в селе Новостроевка-Первая. В этом населённом пункте мужчина получил ранения при атаке, от которых скончался до приезда машины скорой помощи.
В своём Telegram-канале оперштаб уточнил, что в Шебекинском округе нападению БПЛА подвергся частный дом в селе Белянка. В результате атаки местный житель погиб на месте.
Напомним, 2 января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о как минимум двоих пострадавших. Их доставили в больницы. Также сообщалось о повреждении ряда зданий, в том числе и жилых, и автомобилей.
4 января в Белгородской области украинский дрон нанёс удар по автомобилю. При атаке местный житель получил минно-взрывную травму, осколочное ранение лица и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 4 января сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. БПЛА врезался в один из этажей дома. В результате инцидента никто не пострадал.