Хабаровчане могут с зоосадом отметить новогодние каникулы

Для юных хабаровчан, которые еще не решили, как отпраздновать новогодние каникулы, зоосад «Приамурский» придумал отличное решение — праздничную шоу-программу «Чудеса на Новый год!». Гостей торжества ожидают: тематические игры, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также общение с пушистыми обитателями центра. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В честь зимних выходных «Приамурский» уже перешел на круглосуточный режим работы. Но главные календарные события запланировали на 6, 8 и 10 января, когда с 11:00 до 16:00 в «Доме ученого Бурундука» откроются особые интерактивные зоны.
Развлекательная площадка предложит создать сувениры своими руками, пройти мульт-марафон и увидеть культовые произведения киноискусства, познакомиться с «контактными животными» и стать участником познавательной экскурсии.
Увидеть диких зверей в их привычном сезонном великолепии можно, купив билет. Взрослый обойдется за 700 рублей.
