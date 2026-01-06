Хабаровчане могут с зоосадом отметить новогодние каникулы

Для юных хабаровчан, которые еще не решили, как отпраздновать новогодние каникулы, зоосад «Приамурский» придумал отличное решение — праздничную шоу-программу «Чудеса на Новый год!». Гостей торжества ожидают: тематические игры, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также общение с пушистыми обитателями центра. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".