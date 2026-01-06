Совсем не приговор: Реабилитолог развенчал мифы о сколиозе, мешающие жить без боли во взрослом возрасте

Эксперт развенчал и другой миф о необходимости добиваться идеально прямой спины. Он пояснил, что у каждого человека есть естественная асимметрия, а целью коррекции при сколиозе является не геометрическая ровность, а более равномерное распределение нагрузки на позвоночник.
Мягкая коррекция сначала снимает лишнее напряжение с укороченных мышц и связок, а затем учит тело удерживать более устойчивое положение без резких рывков и силового давления на суставы. Такие подходы сочетают с упражнениями, которые укрепляют глубокие мышцы и помогают удерживать результат вне кабинета специалиста.
Платон Белецкий.
Реабилитолог.
Белецкий также предупредил об опасности чудодейственных методиках, обещающих исправить сколиоз за несколько сеансов. Он подчеркнул, что при выраженном искривлении агрессивные мануальные приёмы могут лишь усилить боль и спазм. Реальная работа со взрослыми пациентами, по его словам, представляет собой курс регулярных сеансов с оценкой реакции организма, дополненный простыми домашними упражнениями для закрепления результата.
Особое внимание реабилитолог уделил роли бытовых привычек. Он отметил, что при сколиозе люди часто неосознанно закрепляют неправильные паттерны: сидят, заваливаясь на одну сторону, носят сумку на одном плече или спят на неподходящих матрасе и подушке. Белецкий подчеркнул, что без коррекции этих привычек эффект от любой терапии будет краткосрочным.
Для здорового сна эксперт рекомендовал умеренно жёсткий матрас, подушку, поддерживающую шейный отдел, и сон на спине или на боку с валиком между коленями для предотвращения перекоса таза. На рабочем месте также важно обеспечить правильную посадку: колени под прямым углом, стопы на полу, спина с опорой на спинку стула. Монитор следует располагать на уровне глаз, а каждые 40 минут делать перерывы для лёгкой разминки.
«При подъёме тяжестей рекомендую распределять вес на две руки и поднимать предметы с согнутыми коленями, а не за счёт спины. Сколиоз у взрослых не всегда приговор к постоянной боли: даже если угол искривления не меняется радикально, продуманная мягкая работа с мышцами, осанкой и бытовыми привычками помогает вернуть телу больше свободы и выносливости», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее эксперты развеяли популярные мифы о головной боли и напомнили, что «пережатые сосуды» в большинстве случаев не имеют отношения к настоящим причинам недуга. Врачи объяснили, какие симптомы опасны, почему мигрень встречается у 20% людей и как дневник боли помогает понять триггеры.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.