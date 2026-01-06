Совсем не приговор: Реабилитолог развенчал мифы о сколиозе, мешающие жить без боли во взрослом возрасте

Существует ошибочное мнение, что исправление искривлений позвоночника во взрослом возрасте — задача невыполнимая, оставляющая лишь два пути: смириться с болью или прибегнуть к операции. Реабилитолог Платон Белецкий в беседе с Life.ru назвал это заблуждение одним из самых опасных. Он подчеркнул, что хотя кардинальное изменение угла искривления может быть непростым, бережное воздействие на мышцы, фасции и улучшение осанки часто приносит значительное облегчение: снижает болевой синдром, уменьшает усталость и помогает сохранить подвижность позвоночника.