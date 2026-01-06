Российский боец ликвидировал до 45 боевиков ВСУ при освобождении села в ДНР

Боец Вооруженных сил России (ВС РФ) Марсель Галиулин при зачистке одного из сел в ДНР уничтожил с помощью дронов до 45 украинских военнослужащих. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Минобороны.
Солдату было поручено оказать огневую поддержку штурмовым подразделениям российских войск, которые освобождали один из населенных пунктов региона.
— Осуществляя точные сбросы, рядовой Галиулин уничтожил до 30 человек личного состава противника, что позволило штурмовым подразделениям без потерь захватить опорный пункт, — добавили в ведомстве.
После он заметил подходящие резервы ВСУ. В результате боец ликвидировал еще 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники.
Благодаря грамотным действиям Галиулина противнику пришлось отступить. Это помогло штурмовым подразделениям ВС РФ закрепиться на достигнутых рубежах, передает ТАСС.
До этого солдат российской армии с помощью веревки также поразил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба-яга». При этом разведывательный дрон ВС РФ удалось сохранить.