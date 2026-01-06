Встречаем Рождество Христово: расписание богослужений в тюменских храмах

Верующих будут ждать в разных храмах и церквях Тюмени.
Один из главных православных праздников — Рождество Иисуса Христа — тюменцы могут встретить в храмах города. Главные богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января. URA.RU публикует расписание праздничных богослужений в некоторых соборах и церквях Тюмени.
Знаменский кафедральный собор (ул. Семакова, 13).
6 января, вторник (Рождественский сочельник):
08:30 — Литургия святителя Василия Великого.14:00 — Водосвятный молебен.17:00 — Всенощное бдение.
7 января, среда (Рождество Христово):
00:00 — Ночная Праздничная Литургия.06:30 — Ранняя Литургия.09:00 — Поздняя Литургия.17:00 — Вечернее богослужение.
Свято-Троицкий мужской монастырь (ул. Коммунистическая, 10).
6 января, вторник:
06:30 — Молебен святителю Филофею. Полунощница.07:45 — Царские часы, изобразительны, великая вечерня с Литургией свт. Василия Великого в Троицком соборе. По окончании — освящение Рождественского вертепа.16:30 — Праздничное Всенощное бдение в Троицком соборе.
7 января, среда:
23:40 (6 января) — Часы. Ранняя Праздничная Литургия в Петропавловском храме.09:00 — Часы. Поздняя Праздничная Литургия в Троицком соборе.16:30 — Вечернее богослужение.
Вознесенско-Георгиевский храм (ул. Береговая, 77).
6 января, вторник:
08:00 — Великие часы. Изобразительны. Литургия святителя Василия Великого. Исповедь.17:00 — Всенощное бдение. Исповедь.
7 января, среда:
00:00 — Ранняя Божественная литургия.09:00 — Поздняя Божественная литургия.
Храм Михаила Архангела (ул. Ленина, 22).
6 января, вторник:
08:00 — Божественная литургия.16:00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
7 января, среда:
00:00 — Ранняя Божественная литургия.09:00 — Поздняя Божественная литургия.17:00 — Вечернее богослужение. Исповедь.
Храм Святителя Николая Чудотворца (ул. Моторостроителей, 1а).
6 января, вторник:
16:00 — Вечернее богослужение.
7 января, среда:
00:00 — Божественная Литургия.
Во время ночных служб в храмах ожидается большое количество верующих. Рекомендуется приезжать заранее. Добавим, что на момент публикации некоторые церкви и соборы не опубликовали актуального расписания богослужений.
Отдельно представители церкви напомнили верующим, что 6 января — день строгого поста (сочельник). В это время принято воздерживаться от пищи до первой звезды или до окончания вечернего богослужения.