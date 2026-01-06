Встречаем Рождество Христово: расписание богослужений в тюменских храмах

Один из главных православных праздников — Рождество Иисуса Христа — тюменцы могут встретить в храмах города. Главные богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января. URA.RU публикует расписание праздничных богослужений в некоторых соборах и церквях Тюмени.