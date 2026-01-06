Хегсет: Вашингтон планирует добиться движения своего флота по всему миру

США планируют добиться прохода флота по всем водным артериям в мире. Об этом в понедельник, 5 января, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена установить контроль над морями, а также обеспечить свободу судоходства на ключевых маршрутах.
— Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров «Золотого флота» до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание, — цитирует политика РИА Новости.
Хегсет добавил, что такой флот дает значительные гарантии, что ВМС США «будут свободно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем».
Американский лидер, в свою очередь, заявил о желании установить контроль над Гренландией. В планах США добиться цели до 4 июля.
По словам президента России Владимира Путина, Белый дом давно планирует присоединить Гренландию — с 60-х годов XIX века. Тогда власти страны хотели аннексировать Гренландию и Исландию.
Жена заместителя главы Белого дома Стивена Миллера также опубликовала карту Гренландии под флагом США, добавив подпись «скоро».