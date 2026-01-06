Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: Вашингтон планирует добиться движения своего флота по всему миру

США планируют добиться прохода флота по всем водным артериям в мире. Об этом в понедельник, 5 января, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

США планируют добиться прохода флота по всем водным артериям в мире. Об этом в понедельник, 5 января, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена установить контроль над морями, а также обеспечить свободу судоходства на ключевых маршрутах.

— Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров «Золотого флота» до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание, — цитирует политика РИА Новости.

Хегсет добавил, что такой флот дает значительные гарантии, что ВМС США «будут свободно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем».

Американский лидер, в свою очередь, заявил о желании установить контроль над Гренландией. В планах США добиться цели до 4 июля.

По словам президента России Владимира Путина, Белый дом давно планирует присоединить Гренландию — с 60-х годов XIX века. Тогда власти страны хотели аннексировать Гренландию и Исландию.

Жена заместителя главы Белого дома Стивена Миллера также опубликовала карту Гренландии под флагом США, добавив подпись «скоро».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше