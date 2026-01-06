Стенякина раскрыла, сколько коротких рабочих недель ждут россиян в 2026 году

В 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель. Об этом во вторник, 6 января, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
— Так, в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня — с 24 по 27, — уточнила она.
После сокращенная неделя ожидается с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня. 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями.
— В производственном календаре на 2026 год не предусмотрены длинные рабочие недели, аналогичные тем, что были в конце октября — начале ноября 2025 года, — цитирует Стенякину ТАСС.
Ранее сомнолог «СМ-Клиники» Андрей Дудецкий предупредил, что на новогодних праздниках следует избегать резкого изменения продолжительности сна.
В конце декабря 2025 года академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам приступить к работе уже с 2 января. Он также заявил, что людям лучше отмечать праздник дома и не уезжать за границу.