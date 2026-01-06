В Хабаровск накануне Рождества впервые доставили Вифлеемский огонь

— Вифлеемский огонь доставляется скаутами во все концы мира из храма Рождества Христова, где зажигается от негасимой лампадки. В этом году он оказался в Хабаровске. Он не является чудесным, как благодатный огонь, это просто добрая традиция, призванная сплотить людей в преддверии праздника Рождества Христова.