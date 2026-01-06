В Хабаровск накануне Рождества впервые доставили Вифлеемский огонь

Впервые в Хабаровск в канун Рождества доставлен огонь из Вифлеема, места, где родился Иисус Христос. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе был отслужен молебен, который возглавил руководитель молодежного отдела Хабаровской епархии иерей Евгений Волков. После молитвы все желающие зажгли лампады, которые унесли домой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Огонь из Вифлеема доставили представители Братства православных следопытов в рамках международной акции «Вифлеемский огонь — свет мира и дружбы».
Эта добрая традиция объединяет тысячи христианских скаутов всего мира вот уже более сорока лет. Огонь зажгли в храме Рождества Христова в Вифлееме, где родился Младенец Христос, и привезли через Европу и Белоруссию в Россию.
Его передавали по цепочке из рук в руки, пока он не достиг Дальнего Востока. Братство православных следопытов — это международная детско-юношеская организация Русской Православной Церкви, целью которой является православное образование, краеведение, гражданское воспитание и социальное служение.
О том, что значит принесение в Хабаровск вифлеемского огня, рассказал студент Хабаровской духовной семинарии Тимофей Вовна.
— Вифлеемский огонь доставляется скаутами во все концы мира из храма Рождества Христова, где зажигается от негасимой лампадки. В этом году он оказался в Хабаровске. Он не является чудесным, как благодатный огонь, это просто добрая традиция, призванная сплотить людей в преддверии праздника Рождества Христова.