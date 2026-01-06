Омскую область ждет сильная метель: объявлен режим повышенной готовности

Сегодня, 6 января, в Омской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает: синоптики прогнозируют снег, метель и сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
На дорогах возможны снежные заносы и накат, что значительно повышает риск ДТП. Службы региона переведены в режим повышенной готовности. Всем жителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок, быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах и обходить участки, покрытые льдом или рыхлым снегом.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.
