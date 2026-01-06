Ричмонд
СМИ: Взрывы прогремели в районе президентского дворца в Каракасе

Звуки взрывов слышны в венесуэльском президентском дворце в Каракасе. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в BNO News.

— В соцсетях опубликованы свидетельства очевидцев и видеозаписи, на которых запечатлен огонь из стрелкового оружия или зенитных орудий, направленный в небо, — добавили в публикации.

По предварительным данным, над столицей страны работает система противовоздушной обороны (ПВО). В районе Мирафлорес начались вооруженные столкновения.

В этот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны.

Политик также подчеркнула, что Венесуэла не станет ничьей колонией. Родригес заявила, что республика требует немедленного освобождения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил, что Делси Родригес «заплатит высокую цену», если ее действия не удовлетворят Вашингтон.

3 января войска США атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
