В Хабаровском крае за 5 января выявили 419 нарушений ПДД

Продолжая следить за порядком на дорогах, специалисты Госавтоинспекции выявили, что местные автомобилисты 419 раз нарушили ПДД. Среди провинившихся были 17 водителей, севшие за руль нетрезвыми и подвергшие опасности не только себя, но и других участников движения. Также правила игнорировали автолюбители, не пропустившие пешеходов на переходах, — 14 лихачей. Их них 11 хабаровчан.