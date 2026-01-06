В Хабаровском крае за 5 января выявили 419 нарушений ПДД

В Хабаровском крае за стуки, 5 января, зарегистрировали одно серьезное дорожное происшествие — столкновение, в котором травмировался один человек. О других пострадавших не сообщалось. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Продолжая следить за порядком на дорогах, специалисты Госавтоинспекции выявили, что местные автомобилисты 419 раз нарушили ПДД. Среди провинившихся были 17 водителей, севшие за руль нетрезвыми и подвергшие опасности не только себя, но и других участников движения. Также правила игнорировали автолюбители, не пропустившие пешеходов на переходах, — 14 лихачей. Их них 11 хабаровчан.
К ответственности привлекли и 19 горожан, проявивших халатное отношение к нормам безопасности и пересекших улицы в неположенных местах. В Хабаровске заметили 4 подобных нарушения.
