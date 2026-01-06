Вашингтон хочет, чтобы Венесуэла прекратила поставлять нефть ряду стран: вот чем они провинились

Соединённые Штаты требуют от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес прекратить продажу нефти ряду стран. Об этом пишет издание Politico.
«Администрация Трампа требует, чтобы временный лидер Венесуэлы выполнила несколько действий в интересах США, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать его судьбы», — сказано в публикации.
Речь идёт о прекращении продажи нефти странам, которые Вашингтон считает «соперниками» США, а также об усилении мер борьбы с наркотрафиком и выдворении «иранских, кубинских и других агентов стран или сетей, враждебных к Вашингтону», пишет издание, указав, что источником информации является американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что он управляет Венесуэлой после захвата Мадуро.
Также Трамп заявил, что выборы в Венесуэле не будут проведены в ближайшие 30 дней. Он объяснил это необходимостью вначале навести порядок в этой стране, подчеркнув, что этим будут заниматься Соединённые Штаты.