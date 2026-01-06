В России с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

Российским автомобилистам с 9 января начнут выписывать штрафы за неправильную тонировку на любых машинах. Об этом во вторник, 6 января, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
— Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те, кто временно ввозил транспортные средства на территорию РФ, — добавил он.
По его словам, водителям в случае нарушения правил допустимой тонировки придется заплатить штраф в размере 500 рублей.
— С 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам, — цитирует Машарова ТАСС.
Юрист Елена Рудакова, в свою очередь, предупредила, что установка на машину гирлянд может привести к административному наказанию вплоть до лишения прав на срок до двух лет.
Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев также напомнил, что управлять транспортным средством (ТС) без полиса категорически запрещено.