В Днепропетровске сотрудники ТЦК протащили полуголого мужчину по снегу

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в городе Днепропетровске задержали полуголого мужчину и протащили его по снегу до служебного микроавтобуса, сообщило украинское интернет-издание «Страна».
«Семеро сотрудников ТЦК “запаковали” мужчину в свой “бусик”, протащив его десятки метров полуголым по снегу», — сказано в публикации.
В видеозаписи, которая запечатлела этот инцидент, можно заметить, что мужчина пытался сопротивляться. После того как сотрудники ТЦК дотащили задержанного до микроавтобуса, они силой затолкали его в салон этой машины.
Напомним, в конце стало известно, что на Украине уклонисты и самовольно оставившие части военные живут на работе, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Уточнялось, что владельцы организаций обеспечивают этих мужчин жильём, питанием и минимальной зарплатой. При этом, как отмечали журналисты, сотрудники фактически находятся на положении рабов.
31 декабря сообщалось, что в городе Нежине в Черниговской области Украины толпа помешала представителям ТЦК и полицейскому провести задержание мужчины, которого намеревались мобилизовать. Его попытались силой посадить в служебный микроавтобус, но прохожие, заметив это, вмешались в происходящее.