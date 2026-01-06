В 2026 году россиян ждут семь сокращённых рабочих недель

Такой график сформирован благодаря переносам выходных дней, связанных с государственными праздниками. Например, в феврале рабочими будут четыре дня (с 24 по 27 февраля), а отдых продлится с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Другие сокращённые недели запланированы на март (10−13 марта), апрель (27−30 апреля), май (12−15 мая), июнь (8−11 июня). 4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями.
Всего в 2026 году, по данным депутата, будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Это означает, что длинных рабочих недель, подобных тем, что были в конце октября — начале ноября 2025 года, в наступающем году не ожидается.
