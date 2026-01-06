Ричмонд
Скончался почётный работник лесного хозяйства Новосибирской области

В региональном минприроды выразили соболезнования близким покойного.

Источник: Om1 Новосибирск

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщило о кончине почётного работника лесного хозяйства Российской Федерации, сотрудника Куйбышевского лесничества Андрея Алексеевича Андреева.

Вся его жизнь была связана с лесом, которому он посвятил свои силы, знания и любовь, отметили в минприроды. За годы работы он зарекомендовал себя как пример профессионализма, ответственного отношения к делу и преданности выбранной профессии.

«Служа лесному делу на протяжении ни одного десятка лет, он стал примером высочайшего профессионализма, ответственного отношения к работе и настоящей преданности избранному пути. Его трудолюбие, скромность и готовность всегда прийти на помощь оставили светлый след в сердцах коллег», — дополнили в министерстве.

