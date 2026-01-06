В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России

Специалист Минздрава Наталия Долгушина сообщила о среднем возрасте рождения первенца в РФ.
Средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России составляет около 26 лет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
«Откладывание беременности и родов на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия», — сказала Долгушина. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что своевременное планирование семьи имеет важное значение для демографического благополучия страны.
Минздрав России реализует масштабные программы по охране репродуктивного здоровья. В частности, с 2024 года проводится специальная диспансеризация взрослого населения, которую за 10 месяцев 2025 года прошли почти 13 миллионов человек.