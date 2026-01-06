В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России

«Откладывание беременности и родов на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия», — сказала Долгушина. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что своевременное планирование семьи имеет важное значение для демографического благополучия страны.