Телескоп «Хаббл» обнаружил в космосе облако тёмной материи: это место без звёзд

«Отсутствие звёзд в объекте позволяет по-новому взглянуть на внутренние свойства облаков тёмной материи. Будущие исследования позволят обнаружить больше таких “несостоявшихся галактик” или “реликтов”, что даст представление о ранней Вселенной и физике тёмной материи», — сказано в релизе.