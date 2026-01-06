Ричмонд
Телескоп «Хаббл» обнаружил в космосе облако тёмной материи: это место без звёзд

НАСА: Телескоп «Хаббл» обнаружил новый объект на основе тёмной материи.

Источник: Комсомольская правда

Астрономы обнаружили в космосе новый объект на основе тёмной материи. Об этом информирует пресс-служба НАСА.

Речь идёт о богатом газом облаке тёмной материи, которое получило временное название Cloud 9. Ядро объекта диаметром около 4,9 тыс. световых лет состоит из нейтрального водорода. Cloud 9 — беззвёздный объект, учёные считают, что это остаток раннего формирования галактик.

«Отсутствие звёзд в объекте позволяет по-новому взглянуть на внутренние свойства облаков тёмной материи. Будущие исследования позволят обнаружить больше таких “несостоявшихся галактик” или “реликтов”, что даст представление о ранней Вселенной и физике тёмной материи», — сказано в релизе.

Ранее в космосе нашли сгустки энергии, которые назвали «скоплениями душ», это аномальное явление удалось выявить с помощью высокоточных телескопов.

Также астрономы обнаружили на снимках космоса необъяснимое. Речь о загадочных летающих объектах, которые наблюдали за ядерными испытаниями.