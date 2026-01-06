В Минздраве раскрыли средний возраст рождения первого ребенка

Россиянки в среднем рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Об этом во вторник, 6 января, рассказала главный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
Она добавила, что откладывание беременности на более поздний возраст чаще всего приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия.
Каждый год 97 процентов подростков проходят медосмотры — заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у четырех-пяти процентов.
— С 2024 года стартовала диспансеризация по оценке здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, — цитирует врача РИА Новости.
До этого президент России Владимир Путин поручил увеличить объем государственной поддержки семей с детьми, сделав акцент на улучшении жилищных условий.
Депутат Госдумы Алексей Говырин также напомнил, что размер материнского капитала в 2026 году составит 737 тысяч рублей на первого ребенка и 974 тысяч — на второго, если средства за первого не получали.