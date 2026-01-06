Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве раскрыли средний возраст рождения первого ребенка

Россиянки в среднем рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Об этом во вторник, 6 января, рассказала главный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

Россиянки в среднем рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Об этом во вторник, 6 января, рассказала главный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

Она добавила, что откладывание беременности на более поздний возраст чаще всего приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия.

Каждый год 97 процентов подростков проходят медосмотры — заболевания репродуктивной системы выявляются примерно у четырех-пяти процентов.

— С 2024 года стартовала диспансеризация по оценке здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, — цитирует врача РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин поручил увеличить объем государственной поддержки семей с детьми, сделав акцент на улучшении жилищных условий.

Депутат Госдумы Алексей Говырин также напомнил, что размер материнского капитала в 2026 году составит 737 тысяч рублей на первого ребенка и 974 тысяч — на второго, если средства за первого не получали.