Врач рассказал, сколько конфет можно есть детям

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Детям можно съедать не более трех конфет в день, лучше всего давать сладости два-три раза в неделю, рассказал РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Заур Хатшуков.
«Дети трех-шести лет: одна конфета или одна маленькая печенька в день. Лучше после основного приема пищи, а не между ними. После сладкого желательно прополоскать рот водой. Дети семи-десяти лет: одна-две небольших конфеты в день. Важно не превращать это в систему. Дети старше десяти лет: не более двух-трех конфет в день. Но здесь важнее уже не количество, а формирование у подростка осознанного выбора и понимания последствий», — рассказал врач.
Он подчеркнул, что эти цифры — абсолютный максимум для здорового ребенка, а не ежедневная норма, идеально давать конфеты не каждый день, а два-три раза в неделю.
«Это не касается детей до трех лет. Им промышленные конфеты не рекомендованы вообще. Источник сладкого вкуса — это фрукты, ягоды, иногда домашнее варенье или пастила в минимальных количествах», — заключил Хатшуков.