На трассе Р-254 под Новосибирском устранили утечку газа из газгольдера

5 января на 1422-м километре трассы Р-254 в Коченевском районе Новосибирской области экстренные службы ликвидировали утечку газа из газгольдера. Опасная ситуация возникла после пожара в гостиничном комплексе, сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
После обнаружения утечки на место оперативно сформировали группировку сил. В работах участвовали пожарные Коченевского района, специальная пожарно-спасательная часть, служба пожаротушения регионального управления МЧС и Аварийно-спасательная служба Новосибирской области.
Спасатели расчистили технологический приямок, чтобы получить доступ к запорной арматуре газгольдера, однако оборудование оказалось повреждено огнем и не работало. Было принято решение откачать оставшийся газ. По согласованию со всеми службами собственник объекта вызвал газовоз-цистерну, а спасатели обеспечили безопасную перекачку топлива из аварийного резервуара.
На месте происшествия работал заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешев. В результате угрозу распространения газа полностью устранили, безопасность населения и территории обеспечили.
Причины аварии и состояние оборудования сейчас проверяют компетентные органы, в том числе Ростехнадзор.