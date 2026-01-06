На трассе Р-254 под Новосибирском устранили утечку газа из газгольдера

Спасатели расчистили технологический приямок, чтобы получить доступ к запорной арматуре газгольдера, однако оборудование оказалось повреждено огнем и не работало. Было принято решение откачать оставшийся газ. По согласованию со всеми службами собственник объекта вызвал газовоз-цистерну, а спасатели обеспечили безопасную перекачку топлива из аварийного резервуара.