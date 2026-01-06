В Новосибирске стартовал XXVI Сибирский фестиваль снежной скульптуры

Об этом Максим Кудрявцев сообщил в своем телеграм-канале.
В этом году в фестивале участвуют команды из Хабаровска, Омска, Москвы, Луганска, республик Саха (Якутия) и Тыва, а также из китайского Шанхая. Новосибирск представляют три команды. Участники создают снежные композиции, посвящённые истории, культуре и образам различных городов.
Итоги конкурса подведут 8 января в 15:00. Работы участников жюри оценит по трём критериям: технике исполнения, оригинальности и выразительности. Жителей и гостей города приглашают посетить парк «Арена» и поддержать участников фестиваля.