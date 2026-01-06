Ричмонд
В Новосибирске стартовал XXVI Сибирский фестиваль снежной скульптуры

В парке «Арена» в Новосибирске 4 января открылся XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры на приз мэра города.

Источник: Сиб.фм

Об этом Максим Кудрявцев сообщил в своем телеграм-канале.

В этом году в фестивале участвуют команды из Хабаровска, Омска, Москвы, Луганска, республик Саха (Якутия) и Тыва, а также из китайского Шанхая. Новосибирск представляют три команды. Участники создают снежные композиции, посвящённые истории, культуре и образам различных городов.

Итоги конкурса подведут 8 января в 15:00. Работы участников жюри оценит по трём критериям: технике исполнения, оригинальности и выразительности. Жителей и гостей города приглашают посетить парк «Арена» и поддержать участников фестиваля.