В Твери погибли люди из-за атаки ВСУ на многоэтажку

Срочная новость.
Украина совершила террористическую атаку на Тверскую область. Местные власти сообщили о гибели человека после попадания фрагментов украинского БПЛА в окно многоэтажки. Как отметил врио губернатора Виталий Королев, на месте работают спасатели.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше