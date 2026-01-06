Ричмонд
В Твери погибли люди из-за атаки ВСУ на многоэтажку

Украина совершила террористическую атаку на Тверскую область. Местные власти сообщили о гибели человека после попадания фрагментов украинского БПЛА в окно многоэтажки. Как отметил врио губернатора Виталий Королев, на месте работают спасатели.

