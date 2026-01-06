В Хабаровском крае достигнут исторический минимум смертности от сердечных заболеваний

В Хабаровском крае достигнут исторический минимум смертности от болезней системы кровообращения. За январь-октябрь 2025 года показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Демешин на расширенном заседании правительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».