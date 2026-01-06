В Хабаровском крае достигнут исторический минимум смертности от сердечных заболеваний

В Хабаровском крае достигнут исторический минимум смертности от болезней системы кровообращения. За январь-октябрь 2025 года показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Демешин на расширенном заседании правительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эффективная маршрутизация пациентов в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, а также развитие санитарной авиации позволили спасти 813 жизней. Это данные по состоянию на 22 декабря.
— Неоднократно говорил на различных площадках о том, что нашему здравоохранению необходима терапия и масштабное оздоровление. Да, сегодня проблемы остаются, но мы движемся в нужном направлении, — подчеркнул глава региона.
В 2025 году в Хабаровском крае много сделано в сфере здравоохранения. Введено 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в семи районах края.
Для сельских медицинских организаций приобретено 13 специализированных автомобилей, что очень важно, учитывая разбросанность сел, где живут люди, которым нужна помощь. И еще. Обновлено более 1 200 единиц медицинского оборудования.
— Особое внимание уделено детской медицине. Благодаря поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина полностью переоснащена Детская краевая клиническая больница имени А. К. Пиотровича. Теперь здесь можно пройти весь цикл обследований, не покидая стационара, — добавил Дмитрий Викторович.
Но проблемы остаются, и одна из них — очереди в поликлиники. С 1 сентября в регионе запущена региональная медицинская информационная система, которая станет основой для развития цифровых сервисов.
Губернатор поставил задачу — сделать эти сервисы максимально удобными для граждан, чтобы они могли без проблем записаться онлайн к врачу. Дмитрий Демешин считает, что очереди в больницах и поликлиниках должны остаться в прошлом.
Изменения коснулись и онкоцентра. Там внедрены новые методы лечения. Это привело к росту раннего выявления онкозаболеваний и увеличению доли пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении 5 лет и более, на 11%.
Решена проблема и двух серьезных объектов, которые буквально зависли. Но теперь достигнута договоренность о выделении денег на достройку Детского больничного комплекса и Онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Необходимое финансирование для них зарезервировано.