Россиян хотят штрафовать за неправильную тонировку на авто с 9 января: речь о ввозимых из-за рубежа машинах

В РФ начнут штрафовать автовладельцев за неправильную тонировку на любых машинах. Соответствующий закон вступает в силу в пятницу, 9 января.
«Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те, которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», — сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Эксперт уточнил, что с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться только с тонировкой, соответствующей правилам.
Напомним, закон касается автомобилей, которые находятся в России не больше шести месяцев под особым таможенным режимом.
Ранее сотрудник ГАИ объяснил обилие тонированных автомобилей в России небольшим размером штрафных санкций.
Сколько составляет штраф за тонированный автомобиль, как его обжаловать и каковы допустимые нормы тонировки на 2026 год — разбираем вместе с экспертом здесь на KP.RU.