Россиян хотят штрафовать за неправильную тонировку на авто с 9 января: речь о ввозимых из-за рубежа машинах

Машаров: Автовладельцев в РФ начнут штрафовать за неправильную тонировку.

Источник: Комсомольская правда

В РФ начнут штрафовать автовладельцев за неправильную тонировку на любых машинах. Соответствующий закон вступает в силу в пятницу, 9 января.

«Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те, которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», — сказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт уточнил, что с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться только с тонировкой, соответствующей правилам.

Напомним, закон касается автомобилей, которые находятся в России не больше шести месяцев под особым таможенным режимом.

Ранее сотрудник ГАИ объяснил обилие тонированных автомобилей в России небольшим размером штрафных санкций.

Сколько составляет штраф за тонированный автомобиль, как его обжаловать и каковы допустимые нормы тонировки на 2026 год — разбираем вместе с экспертом здесь на KP.RU.