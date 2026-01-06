В РПЦ рассказали, что православным необходимо сделать на Рождество

Протоиерей напомнил о рождественской традиции дарить подарки, уходящей корнями в библейскую историю о дарах волхвов младенцу Христу. Он подчеркнул, что главное в подарке — не его материальная ценность, а искреннее отношение и внимание к человеку. Добрые слова, забота и проведенное вместе время — вот что действительно запоминается и создает ощущение близости. Священнослужитель призвал в эти праздники совершать добрые дела, даже для незнакомых людей, например, порадовать подарком одинокого пожилого человека или человека с инвалидностью. По его словам, рождественский подарок — это проявление нашей радости, которой необходимо делиться.