В РПЦ рассказали, что православным необходимо сделать на Рождество

«Самое важное на Рождество — посетить рождественское богослужение, стать участником всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Только вместе со Христом, участвуя в Его Таинствах, можно в полноте ощутить радость праздника Рождества», — сказал священнослужитель.
Протоиерей напомнил о рождественской традиции дарить подарки, уходящей корнями в библейскую историю о дарах волхвов младенцу Христу. Он подчеркнул, что главное в подарке — не его материальная ценность, а искреннее отношение и внимание к человеку. Добрые слова, забота и проведенное вместе время — вот что действительно запоминается и создает ощущение близости. Священнослужитель призвал в эти праздники совершать добрые дела, даже для незнакомых людей, например, порадовать подарком одинокого пожилого человека или человека с инвалидностью. По его словам, рождественский подарок — это проявление нашей радости, которой необходимо делиться.
В продолжение этой идеи, Синодальный отдел инициировал акцию «Добро в Рождество», приуроченную к трём важным христианским праздникам: дню памяти святого Николая, Рождеству и Крещению. До 19 января на сайте акции можно оказать помощь нуждающимся в зоне конфликта — сиротам, бездомным, одиноким старикам и детям, в том числе подарив им рождественский подарок.
Ранее в РПЦ предупредили об ужесточении Рождественского поста со 2 января. Для большинства верующих, не принадлежащих к духовенству, в период поста рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц.
