Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ рассказали, что православным необходимо сделать на Рождество

Протоиерей Михаил Потокин, глава Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ, в беседе с РИА «Новости» подчеркнул, что в дни Рождества Христова и святок наиболее ценными являются добрые поступки. Он предложил в качестве таких дел, например, приобрести подарок для пожилого человека, поддержать детей в зоне СВО или посетить благотворительный концерт.

«Самое важное на Рождество — посетить рождественское богослужение, стать участником всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Только вместе со Христом, участвуя в Его Таинствах, можно в полноте ощутить радость праздника Рождества», — сказал священнослужитель.

Протоиерей напомнил о рождественской традиции дарить подарки, уходящей корнями в библейскую историю о дарах волхвов младенцу Христу. Он подчеркнул, что главное в подарке — не его материальная ценность, а искреннее отношение и внимание к человеку. Добрые слова, забота и проведенное вместе время — вот что действительно запоминается и создает ощущение близости. Священнослужитель призвал в эти праздники совершать добрые дела, даже для незнакомых людей, например, порадовать подарком одинокого пожилого человека или человека с инвалидностью. По его словам, рождественский подарок — это проявление нашей радости, которой необходимо делиться.

В продолжение этой идеи, Синодальный отдел инициировал акцию «Добро в Рождество», приуроченную к трём важным христианским праздникам: дню памяти святого Николая, Рождеству и Крещению. До 19 января на сайте акции можно оказать помощь нуждающимся в зоне конфликта — сиротам, бездомным, одиноким старикам и детям, в том числе подарив им рождественский подарок.

Ранее в РПЦ предупредили об ужесточении Рождественского поста со 2 января. Для большинства верующих, не принадлежащих к духовенству, в период поста рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.